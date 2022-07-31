Стало известно, кто выступит в Челябинске в День города

Праздничный концерт запланирован на 10 сентября

10 сентября в Челябинске на площадке у Ледовой арены «Трактор» состоится праздничный концерт, посвященный Дню города. Хедлайнерами станут Клава Кока, Nilettо и рэпер ST, передает пресс-служба РМК.

Точная дата празднования Дня города еще не определена, однако, как сообщили в пресс-службе администрации города, праздничные мероприятия, как обычно, пройдут во всех районах города. Также на набережной реки Миасс прогремит салют. Его продолжительность составит от 10 до 12 минут. Зрители увидят «кометы», «короны», «ромашки», «хризантемы», «пионы», «разноцветные хвосты», «сферы» и «цветочную волну».

Организатором салюта станет местная компания «Фейерверк», которая в апреле этого года стала победителем аукциона администрации Челябинска и его единственным участником. Эта же компания запускала салюты на Первое мая и День Победы.