Ко Дню города в Челябинске установят подсветку на четырех мостах

На работы выделили 44,5 млн рублей

Мэрия Челябинска ищет подрядчика для установки архитектурной художественной подсветки на четырех путепроводах. Иллюминацией украсят Красный (на улице Красной), Свердловский (на Свердловском проспекте), Троицкий (улица Кирова) и Ленинградский (проспект Победы) мосты. Это обойдется бюджету в 44,5 млн рублей. Успеть выполнить работы надо до 5 сентября, чтобы к Дню города центр выглядел празднично.

Над Красным мостом подвесят светодиодные трубки и шары. Они будут располагаться над дорогой и переливаться разными цветами. На Свердловском проспекте световые трубки расположат вертикально на опорах. На Троицком мосту повесят 14 световых консолей, которые будут напоминать то ли гирлянды, то ли люстры. Ленинградский мост украсят 32 инсталляциями из скрещенных светодиодных трубок с лампочками. Издалека будет похоже на фейерверки.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в 2022 году установят иллюминацию на зданиях всех культурных учреждений. Сейчас в городе светятся здания филармонии, Исторического музея Южного Урала, Картинной галереи и Театра оперы и балета.