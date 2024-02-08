В Челябинске закупили мощные снегоочистители и автогрейдеры для уборки снега

Еще часть спецтехники с экипажем мэрия планирует арендовать

В Челябинске завершены торги по поставкам спецтехники для уборки снега. Новые снегоочистители и автогрейдеры передадут в районы города для расчистки улиц и дворов местные производители. Информация размещена на сайте госзакупок.

Миасский завод «Спецагрегат», ставший победителем конкурса на поставку спецтехники, поставит в Челябинск мощные самоходные снегоочистители. Контракт с предприятием будет заключен по начальной цене аукциона 39,5 миллиона рублей.

«Поставщик обязуется поставить снегоочиститель самоходный в количестве двух штук. Мощность дизельного двигателя более 270 лошадиных сил, колесная формула 6 на 6», — указано в конкурсной документации.

Получателем техники станет муниципальное бюджетное учреждение «Эвис». В настоящее время предприятие располагает примерно полутора десятком снегоуборочных машин.

Автогрейдеры на баланс МБУ «Эвис» поставит челябинское предприятие «Автодоркомплект», контракт с ним будет заключен по начальной цене 82,5 миллиона рублей. В поставки входит 5 автогрейдеров с мощностью двигателя более 120 лошадиных сил, 2 автогрейдера с дизелем мощностью более 220 лошадиных сил. Автогрейдеры будут распределены между 7 районами города, таким образом, в каждый район поступит новая техника.

Напомним, ранее глава областного центра Наталья Котова анонсировала пополнение парка муниципальной снегоуборочной техники на сумму в 150 миллионов рублей. Деньги планируется направить на приобретение автогрейдеров и шнекороторов. Решение о покупке было принято совместно с губернатором Алексеем Текслером.

Добавим, что продлены сроки двух торгов на аренду спецтехники для уборки снега на челябинских улицах. В техзадании указано, что речь идет о предоставлении МБУ «Эвис» в аренду бульдозеров с экипажем. Общая стоимость двух лотов составляет 29 миллионов рублей.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в период с 26 декабря по 15 января с улиц Челябинска на городскую снегосвалку было вывезено более полумиллиона кубометров снега. В первой декаде февраля через территорию Челябинской области проходит снежный циклон, и осадки в регионе не прекращаются уже несколько дней. Накануне они усилились, и уже 7 февраля в области выпала половина месячной нормы.

