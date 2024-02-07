Половина месячной нормы осадков выпала в Челябинской области за несколько дней

Снег не прекратится до конца недели

Через территорию Челябинской области проходит снежный циклон, и осадки в регионе не прекращаются уже несколько дней. Накануне они усилились, и уже на сегодняшний день, 7 февраля, в области выпала половина месячной нормы. Об этом журналисту ИА «Первое областное» рассказала начальник отдела метеопрогнозов Челябинского Гидрометцентра Екатерина Выходцева.

«В Челябинске 6 февраля выпало 4 миллиметра осадков, высота снега за сутки возросла на 2 сантиметра. По области также прошли интенсивные осадки, выпало от 1 до 7 миллиметров снега, высота снежного покрова возросла на 1—8 сантиметров в высоту. Это не превышает климатических норм, на сегодняшний день можно сказать, что выпала половина месячной нормы», — рассказала синоптик.

По словам Екатерины Выходцевой, снежный циклон постепенно уходит с территории региона, но продолжит влиять еще несколько дней. В связи с этим осадки не прекратятся до пятницы, 9 февраля. Особенно интенсивными они будут в ночные часы на западе и юге области, а также в горных районах.

К выходным осадки ослабнут и в регионе существенно похолодает.