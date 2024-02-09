Ситуация с вывозом мусора в Челябинске нормализуется уже в ближайшие дни

В правительстве региона обсудили проблему и наметили пути ее решения

Снегопады и превышение месячных норм осадков серьезно влияют на работу регионального оператора по обращению с отходами. Мусор зачастую не могут вывезти, потому что возле контейнерных площадок сугробы. Подъезду мусоровозов мешают еще и машины, оставленные у мусорных баков или на подъездах к ним. В правительстве региона 9 февраля прошло совещание, где наметили пути решения сложившейся проблемы. Как отметил заместитель губернатора Сергей Шаль, к концу выходных — началу следующей недели ситуация с вывозом мусора улучшится, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

За прошедшую неделю абсолютное большинство обращений от южноуральцев поступило по уборке снега с придомовых территорий, а также по уборке улично-дорожной сети. На третьем месте — жалобы на невывоз мусора. В жилом секторе Челябинска более 2 200 контейнерных площадок (в сутки там образуется 1 тысяча тонн отходов). Было зафиксировано более 800 срывов вывоза отходов — копится ежесуточно по 400 тонн отходов. Проблемы есть в Копейске и Сосновском районе.

«К сожалению, повторилась история конца декабря, когда оттепель и плюсовые температуры совпали с большим количеством осадков. Пришел циклон. Потом все это замерзло. То, что раньше было не убрано, затруднило движение спецтехники. Есть проблемы, которые требуют системного решения, есть организационные проблемы. Мы понимаем, что за два-три дня ситуация абсолютно будет выровнена. Уже сейчас количество невывозов мусора уменьшилось. К концу выходных — началу следующей недели обстановка в целом в Челябинске и вокруг него будет улучшенной, нормализованной. Все службы работают, все нацелены на то, чтобы привести ситуацию в норму», — отмечает Сергей Шаль.

Замгубернатора согласился с представителями управляющих компаний, что им недостаточно техники и людей в пиковые нагрузки. Проблему обсудят, чтобы определить, чем можно помочь. По словам заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова, снег убирают круглосуточно. Из примерно 4 200 дворов почищено 20 процентов — почти 850 территорий. В уборке снега занято 50—80 единиц техники. Один трактор чистит в день 7—10 дворов. Вывели также 1 850 дворников, максимально возможное число.

Напомним, что Челябинск получит два снегоочистителя и семь автогрейдеров — для каждого района. Решение о покупке тяжелой техники, столь необходимой дорожникам, было принято губернатором Алексеем Текслером в начале нынешнего года. Дополнительно нужная техника для уборки улично-дорожной сети была арендована. Это уже дало результат. Закупать тяжелую технику планируется и дальше.

Во время совещания подняли вопрос нормативной базы. Уборка снега в частном секторе Челябинска проходит оперативно, контейнерные площадки быстро становятся доступными для мусоровозов. Это связано с тем, что земля в таких поселках муниципальная. Участки возле многоквартирных домов имеют сложную структуру, часть попадает в совместное управление жильцами. Изменение норм позволит привлекать субсидии на модернизацию контейнерных площадок.

«После мусорной реформы контейнерные площадки оказались ничьими. Все, что на муниципальной земле, — это муниципальная собственность. Это подтверждает решение Верховного суда. Контейнерная площадка, которая находится на муниципальной земле, является собственностью муниципалитета. И за ее содержание отвечает муниципалитет. Сейчас площадки ничьи, ни управляющих компаний, ни муниципалитета. Для того чтобы она стала собственностью жильцов дома, они должны провести собрание. На одну контейнерную площадку может быть до пяти домов. Как они все соберутся?» — поясняет председатель организации «Управляющие компании Южного Урала» Владимир Кудряшов.





Мусоровозы зачастую не рискуют заезжать во дворы, где не убран снег, потому что могут застрять. В итоге сорвется график вывоза мусора. Некоторым рабочим приходится перевозить контейнеры ближе к машине, что утяжеляет труд, ведь пробираться по сугробам совсем не просто. По словам гендиректора Центра коммунального сервиса Захида Камилова, регоператор теряет сотрудников из-за возникших непростых условий работы. Уволились в два раза больше человек, чем прежде. Тем не менее ЦКС арендовал спецтехнику для расчистки дворов от снега, чтобы облегчить проезд своим мусоровозам. Такое же делали в январе.

Кроме неубранного снега на дорогах и во дворах, стабильному вывозу мусора мешают и машины, которые их владельцы оставляют у контейнерных площадок или на проездах к ним. Так происходит, потому что парковки завалены снегом. Поступило предложение огородить площадки столбиками или другими подобными конструкциями. Пока что сотрудники ЦКС оставляют на лобовых стеклах автомобилей листовки о том, что они мешают вывозу мусора. Совместно с ГИБДД также идет работа по вычислению владельцев машин, которые оставляют свои транспортные средства у мусорных баков.





Присутствовавший на совещании заместитель прокурора Челябинской области Денис Ситников отметил, что административными наказаниями в отношении водителей увлекаться не стоит. Они, по сути, заложники ситуации, возникшей из-за обильных снегопадов. Кроме того, согласно решению Верховного суда, выпавший снег не является причиной остановки какой-либо работы. Поэтому нужен системный подход к решению проблем, возникающих на фоне обильных снегопадов. Предложения, собранные во время совещания, обсудят на специальном заседании с губернатором.

Добавим, что по несвоевременной уборке снега следует обращаться сначала в управляющую компанию. Если она не реагирует, то нужно подать заявление в ГЖИ. Если тоже не будет ответа, сообщать о проблеме следует в администрацию района, а затем уже в городскую мэрию.