Триста тысяч студентов и школьников Челябинской области могут воспользоваться «Пушкинской картой»

Уже девять театров региона готовы запустить проект с 1 сентября

В Челябинской области и по всей России с 1 сентября начнет работать «Пушкинская карта». О создании такого культурного депозита сообщил Владимир Путин во время ежегодной прямой линии с гражданами страны. По замыслу авторов проекта, все школьники и студенты от 14 до 22 лет могут оформить специальную карту. В их распоряжении будет 3000 рублей, которые можно потратить на билеты в культурные учреждения по всей России. В Челябинской области подсчитали, что порядка трехсот тысяч подростков и молодых людей могут воспользоваться предложением.

«На три тысячи рублей молодые люди могут купить билеты в театр. Например, в обновленный Театр оперы и балета, где в новом сезоне запланировано несколько премьер, а также будет открыт музей. Кроме того, по „Пушкинской карте“ можно купить билеты в театр драмы, Молодежный театр, филармонию, НХТ и в два театра в Магнитогорске. Мы надеемся, что с сентября все учреждения культуры включатся в программу „Пушкинской карты“», — подчеркнул Вадим Евдокимов, заместитель губернатора Челябинской области.





Важно отметить, что учреждения культуры сами должны зарегистрироваться в программе «Пушкинской карты». Процедура эта трехэтапная, и на сегодня в системе зарегистрированы девять учреждений: театр драмы, филармония, Челябинский и Магнитогорский театры оперы и балета, Театр современного танца, Молодежный театр, Магнитогорский кукольный театр «Буратино», НХТ, Магнитогорская хоровая капелла. Они уже прошли проверки и установили специальные терминалы для Пушкинских карт.

«Каждому театру, каждому учреждению культуры предстоит пройти трехэтапную процедуру для участия в проекте „Пушкинская карта“. Регистрация культурного учреждения, регистрация каждого конкретного события проекта и их модерация, то есть одобрение заявленных спектаклей, выставок, концертов и так далее федеральным центром. Пока их девять, остальные учреждения культуры в процессе, работают над собой. В дальнейшем на онлайн-афишах рядом с конкретным культурным мероприятием появится специальная отметка — шильдик, означающий, что здесь действует „Пушкинская карта“», — уточняет министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Добавим, что «Пушкинская карта» — виртуальная. Чтобы ее получить, нужно зарегистрироваться в специальном мобильном приложении «Госуслуги. Культура». При желании в любом отделении «Почта Банка» можно оформить и пластиковую карту. На ней будет 3000 бонусов (1 бонус = 1 рубль). С 1 сентября проект запустят на территории всей Челябинской области. Мы подсчитали, какие билеты и куда можно будет купить по «Пушкинской карте».