В Челябинске начали судить мужчину, жестоко убившего жену на глазах у детей

Сегодня были допрошены мать, отец и брат убитой

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Челябинский областной суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Башкирии Александра Алексеева. Его обвиняют в убийстве жены. Об этом сегодня, 12 августа, сообщили в пресс-службе суда.

«В заседании государственный обвинитель огласил постановление о направлении уголовного дела в суд для применения меры медицинского характера. Кроме того, были допрошены мать, отец и брат убитой. Следующее судебное заседание состоится 18 августа в 10:00, на нем сторона обвинения продолжит представлять доказательства», — рассказали в пресс-службе суда.

По данным следствия, обвиняемый по дороге из Башкирии в Сатку 29 июля прошлого года поссорился с женой и нанес ей несколько ножевых ранений. Женщина скончалась на глазах у двоих своих детей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»).

Алексеев прошел комплексную судебно-психиатрическую экспертизу. Он признан страдающим психическим расстройством как в период совершения деяния, так и в настоящее время.

Известно, что родственники убитой женщины настаивают на проведении повторной экспертизы, поскольку считают, что мужчина лишь притворяется больным.

