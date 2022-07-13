В Челябинске выбрали подрядчика на строительство скейт‑парка возле «Юности»

Спортивное сооружение появится до конца сентября

Победителем повторного аукциона на строительство скейт-парка возле дворца спорта «Юность» стала местная компания «Альфа». Спортивный объект поставят в новом сквере, который создают на месте бывшего автовокзала. Конкурс проводила администрация Центрального района Челябинска. «Альфа» была единственным участником, поэтому контракт с фирмой заключат по начальной цене 11,3 млн рублей. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.





Техзаданием на установку объекта предусмотрены подготовительные земляные работы, изготовление, доставка и монтаж металлических конструкций, ограждения и информационного стенда. Также среди задач — установка бетонных конструкций, среди которых будут прямолинейные фигуры — боксы, а также криволинейные — радиусы, откосы. По форме это будут бетонные чаши со спусками и подъемами разной высоты, где можно будет в короткое время разогнаться на скейтборде и выполнить трюки. Проект строительства скейт-парка разработала компания «Федераль» из Санкт-Петербурга.





Завершить все эти работы компании «Альфа» нужно до 20 сентября 2022 года. Гарантийный срок на спортивный объект, установленный администрацией Центрального района, составляет 36 месяцев. Если в этот период обнаружатся какие-либо дефекты, подрядчик обязан устранить их за свой счет.

Проект обновления пространства у дворца спорта «Юность» управление архитектуры Челябинска представляло в конце 2021 года. За реконструкцию территории челябинцы проголосовали в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018—2024 годы». На днях стало известно, что выделенный островком правый поворот с улицы Красной на улицу Труда уберут. Благодаря этому увеличится площадь будущего сквера возле дворца спорта «Юность».

ООО «Альфа», по данным базы «СБИС», зарегистрировано в ноябре 2003 года в Челябинске. Основная сфера деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Фирма входит в общий реестр квалифицированных подрядных организаций и Союз строительных компаний Урала и Сибири. Чистая прибыль в 2021 году составляла 6,9 млн рублей.

«Альфа» участвовала в 116 аукционах, а победила только в 25 из них. Контрактов удалось заключить в сумме на 150,9 млн рублей. Один из недавних подрядов — на благоустройство сквера у ДК строителей в Металлургическом районе за 13,1 млн рублей.