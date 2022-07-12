В центре Челябинска увеличат площадь будущего сквера возле ДС «Юность»

На участке улицы Красной убрали выделенку для автобусов

В Челябинске уберут выделенный островком правый поворот с улицы Красной на улицу Труда. Площадь будущего сквера возле дворца спорта «Юность» при этом увеличится. Об этом ИА «Первое областное» рассказал глава Центрального района города Виктор Ереклинцев.



Решение уменьшить проезжую часть приняли из-за закрытия Центрального автовокзала. Этот обособленный поворот направо был построен, в первую очередь, для автобусов.



«Для пешеходов этот правый отворот достаточно неудобный, он будет ликвидирован. До островка будет идти граница сквера. Подрядчики демонтируют существующую там сейчас инфраструктуру, а потом по проекту сделают пешеходную зону, газон, велодорожку», — сказал Виктор Ереклинцев.

Движение на ответвлении уже перекрыли. Работы по благоустройству освободившегося участка закончат к концу августа.



Напомним, на месте посадочных платформ и парковки автовокзала у ДС «Юность» вскоре обустроят сквер, особенностью которого станет скейт-парк. По форме это будут бетонные чаши со спусками и подъемами разной высоты, где можно будет в короткое время разогнаться на скейтборде и выполнить трюки. Подробнее — в материале ИА «Первое областное».

