В Челябинске выбрали подрядчика для установки 18 новогодних арт‑объектов

Победитель аукциона проведет также монтаж праздничной иллюминации

Администрация Челябинска провела аукцион на установку декоративных конструкций и осветительного оборудования к новогодним мероприятиям. За контракт боролись три претендента. Победил индивидуальный предприниматель Андрей Похвищев. Ему заплатят за работу 18,96 млн рублей, сказано на портале госзакупок.

Праздничные новогодние украшения появятся в центре Челябинска к 1 декабря. В числе арт-объектов — «Шар Луна». Он будет на Кировке. Также на пешеходной улице установят шесть скамеек в виде елочных игрушек, а фонтан с грациями неподалеку от оперного театра подсветят новыми прожекторами.

Сквер на улице Свободы между проспектом Ленина и улицей Тимирязева украсят светящимися деревьями. В Арт-сквере на набережной появится декоративная конструкция «Ель».

На Театральной площади установят арт-объект «Игрушка», световые проекторы и прожекторы. Арт-объект «Арт звезда» появится на проспекте Ленина на участке от Свердловского проспекта до улицы Красной. Для подсветки памятника Орленку установят прожектор.

В контракт также включили монтаж подсветки на колонны реконструированного Ленинградского моста. Ко Дню города в 2021 году подобные светильники появились на других мостах в центре Челябинска.

Андрей Похвищев зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в октябре 2020 года. Направления работы — рекламные агентства и полиграфия. Является участником ассоциаций «Строители Крыма» и «Основапроект». Юридический адрес ИП — Севастополь, сказано в базе данных «СБИС». В контракте с администрацией Челябинска указана Тюмень. Там, судя по «СБИС», зарегистрирована фирма бизнесмена — «АБВ-Групп». Вид работы — деятельность рекламных агентств. Она зарегистрирована в августе 2022 года.

В аукционах участвует сам Андрей Похвищев. Торгов на счету бизнесмена — 28. В 13 из них он победил. Контрактов было заключено на сумму 13 млн рублей без учета нынешнего. Почти все подряды связаны с монтажом праздничных декоративных объектов, иллюминации и подсветки, световых конструкций. В мае и августе предприниматель получал контракты на устройство иллюминации в Копейске.

Добавим, что в Челябинске к Новому году украсят Сад Победы, горсад Пушкина, парк Гагарина, общественные пространства в Советском районе. На некоторые локации уже нашли подрядчиков.