В Челябинске стартовал аукцион по поиску подрядчика на установку новогодней иллюминации в городском саду им. А. С. Пушкина. Согласно документации, там появятся гирлянды, консоли и елка. Начальная цена договора составляет 18,7 млн рублей.
В горсаду установят опоры для гирлянд и сами светящиеся нити, а также арку. В сквере подсветят памятники, сцену и деревья. На опорах появятся светящиеся объемные консоли. Госзакупка также включает в себя поставку и монтаж елки.
«Изделие должно предоставлять возможность для использования функции с дополненной реальностью, позволяющей воспроизводить на выбор анимированные трехмерные изображения не менее 5 сказочных героев в движении с соответствующим звуковым сопровождением. Сказочные герои должны просматриваться на фоне изделия в режиме реального времени», — говорится в документах о том, какой должна быть елка.
Заявки на поставку и монтаж арт-объектов принимаются до 5 октября. Подрядчик должен завершить все работы до 30 ноября этого года.
Накануне в Челябинске выбрали подрядчика, который установит новогоднюю иллюминацию в парке Гагарина. По данным документов с сайта госзакупок, победителем стал предприниматель Илья Вергун, который предложил наименьшую цену за установку иллюминации — 9,7 млн рублей.
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