В Челябинске на новогоднюю иллюминацию в горсаду Пушкина выделят 18 млн рублей

В сквере появятся гирлянды, консоли и елка

«Изделие должно предоставлять возможность для использования функции с дополненной реальностью, позволяющей воспроизводить на выбор анимированные трехмерные изображения не менее 5 сказочных героев в движении с соответствующим звуковым сопровождением. Сказочные герои должны просматриваться на фоне изделия в режиме реального времени»,

— говорится в документах о том, какой должна быть елка.