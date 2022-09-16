В Челябинске выбрали подрядчика для установки новогодней иллюминации в центре города

На украшение скверов и улиц потратят почти 11,9 млн рублей

Администрация Советского района Челябинска подвела итоги аукциона по поиску подрядчика для монтажа и обслуживания новогодней иллюминации. Единственным участником конкурса стала местная компания «Энергострой». Контракт с ней заключат по начальной цене 11,87 млн рублей, сказано на портале госзакупок.

«Подрядчик обязан выполнить работы по устройству и обслуживанию новогодней иллюминации (арт-объекты) на территории Советского района города Челябинска в полном соответствии с государственными стандартами, техническими условиями, строительными нормами и правилами, в том числе расчетам на максимальные ветровые нагрузки», — отмечается в техническом задании.

Работы завершат к 1 декабря этого года. Новогодней иллюминацией украсят восемь общественных пространств:

— сквер на площади Революции;

— сквер по улице Орджоникидзе;

— сквер имени Колющенко (улица Доватора, 15);

— сквер на пересечении улиц Российской и Свободы (памятник стрелочнику);

— сквер у дома на улице Воровского, 21;

— пешеходную зону на улице Свободы (от проспекта Ленина до улицы Тимирязева);

— пешеходную зону у городского сада имени А. С. Пушкина;

— сквер на пересечении улиц Цвиллинга и Тимирязева (у ЗАГСа).

Создавать праздничную атмосферу в этих местах будут искусственная конусообразная ель, ель из шаров, гирлянда «Белт Лайт», камень и качели с подсветкой, скамьи из стекло- и углепластика, световые консоли «Люстра», прожекторы и светодиодные проекторы. Контракт с подрядчиком заключат на срок до 1 декабря 2023 года.

ООО «Энергострой» зарегистрировано в августе 2014 года, сказано в базе данных «СБИС». Владелец и директор — Юрий Климов. Основная сфера деятельности — производство электромонтажных работ. Компания входит в Союз строительных компаний Урала и Сибири. Чистая прибыль организации в 2021 году составляла 1,7 млн рублей, а в 2020-м была гораздо больше — 9,1 млн.

«Энергострой» заключил 12 госконтрактов на сумму почти 118 млн рублей. Однако часть договоров расторгнута. Ранее фирма поставляла новогоднюю иллюминацию и ремонтировала уличное освещение в Пласте, восстанавливала сети наружного освещения автодороги «Меридиан» в Челябинске. В этом году занялась устройством наружного освещения в челябинском зоопарке.