В Челябинске подвели итоги аукциона на праздничное оформление Центрального парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина к Новому году. По данным документов с сайта госзакупок, победителем стал предприниматель Илья Вергун, который предложил наименьшую цену за установку иллюминации — 9,7 млн рублей.

По данным сервиса «СБИС», победитель конкурса зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Предприниматель регулярно участвует в аукционах по украшению и обустройству иллюминации в разных городах России. Он занимается установкой малых архитектурных форм, монтажом детского игрового оборудования, поставками светодиодных фигур, монтажом световых композиций для новогоднего украшения.

Согласно документам, в парке Гагарина сделают подсветку входной группы и ротонды, а также в сквере появятся светодиодные консоли, арт-объект «Шар», светящиеся качели «Балансир» и шары на деревьях. На выполнение работ у подрядчика есть 60 дней со дня заключения контракта.
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Начальная цена закупки составляла 13,6 млн рублей. Отметим, что на конкурс также заявилось ООО «Энергострой», предложив выполнить работы за 13,3 млн рублей. Накануне эта компания стала победителем аукциона по установке новогодней иллюминации в челябинских скверах.

Напомним, в Челябинске на четырех мостах ко Дню города установили праздничную иллюминацию. Подсветка появилась на улицах Красной и Кирова, а также на Свердловском проспекте и проспекте Победы. Стоимость составила 35,6 млн рублей.