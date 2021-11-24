В Челябинске выбрали подрядчика для реконструкции исторического здания в центре города

К работам приступят в ближайшее время

Областное учреждение «Челябоблинвестстрой» подвело итоги аукциона на реконструкцию зала репетиционной базы ансамбля танца «Урал» по адресу: улица Труда, 88. В этом здании, известном как дом с мезонином лекаря В.Г. Жуковского, также располагается дирекция филармонии. Начальная цена контракта составляла 129,46 млн рублей. Это средства областного бюджета. По информации сайта госзакупок, единственным участником аукциона и победителем стала челябинская компания «Паритет».



Согласно техзаданию, нужно обновить электропроводку, системы водоснабжения и водоотведения, кровлю и крыльцо, усилить колонны, смонтировать лестницы, провести отделку фасадов (облицовку выполнят в том же стиле, что и соседний особняк купцов Яушевых). Площадка для репетиций ансамбля увеличится на 150 кв. м: к зданию пристроят дополнительные помещения. Они появятся на месте снесенных гаражей. Также необходимо обустроить дворик со скамьями из каслинского литья, фонарями и урнами. Для этого нужно будет провести археологические исследования, поскольку здание является объектом культурного значения регионального уровня. В обязанности победителя аукциона входит привлечение компании с лицензией на этот вид деятельности.

Снос аварийных гаражей, сейчас закрытых тканью с изображением здания, запланирован на ноябрь — декабрь этого года. В этот же срок нужно провести археологические исследования. Реконструкция помещений и благоустройство будут проводиться в 2022 году. Подрядчик должен завершить ремонт до 31 июля 2022 года. Двухэтажное кирпичное здание, в котором находятся репетиционные залы ансамбля танца «Урал», освободили для капитального ремонта в начале октября. Танцоры и музыканты переехали в ТРК «Гагарин-парк». Сейчас в коллективе работает 60 артистов балета и 10 членов оркестровой группы.

По данным базы «СБИС», ООО «Паритет» зарегистрировано в Челябинске в сентябре 2006 года. Владелец — Борис Юсупов. Он же является соучредителем челябинских отделений Федерации кикбоксинга России и Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак». Компания «Паритет» входит в общий реестр квалифицированных подрядных организаций, Союз строительных компаний Урала и Сибири, ассоциацию «Проектирование дорог и инфраструктуры». Чистая прибыль в 2020 году составляла 7,3 млн рублей. «Паритет» участвовал в 239 аукционах, а победил в 90 из них. Общая сумма заключенных контрактов — 771 млн рублей. Компания получала подряды на капитальный ремонт жилых домов в Челябинской области, обустройство детских игровых и спортивных площадок в Златоусте, строительство детского сада по улице Горького в Челябинске. Также организация выполняла благоустройство сквера Колющенко и детского парка Терешковой. Завершение работ на первом объекте было задержано, а при выполнении подряда на втором похитили более полумиллиона рублей. Скандал возникал и при реконструкции стадиона «Центральный». УФАС выявляло факты незаконного увеличения срока контрактов и стоимости работ.

Кроме ремонта помещений, историческое здание ждет внешнее преображение. В 2022 году фасад украсят архитектурной подсветкой. Аукцион на эту работу провел «Государственный научно-производственный центр по охране культурного наследия Челябинской области». Контракт на 2,16 млн рублей подпишут с местной группой компаний «Абсолютные системы».