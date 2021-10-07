В Магнитогорске в 2022 году реконструируют сквер «Трех поколений»

Благоустройство общественного пространства проведут за пять месяцев

Администрация Магнитогорска в рамках аукциона выбрала подрядчика для благоустройства сквера «Трех поколений». Начальная цена контракта составляла 85,5 млн рублей. Заявки подавали три компании, документацию одной отклонили. За победу боролись организации «Кардинал» и «Трест Магнитострой». Первая, ставшая победителем, снизила цену до 75,2 млн рублей, вторая — до 81,6 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Работы по благоустройству запланированы на срок с 1 мая по 31 сентября 2022 года. Согласно техзаданию подрядчику нужно будет демонтировать существующие покрытия и уложить новые, сделать парковки для машин и велосипедов, беговые дорожки, спортивные и детские площадки, постелить газон, а также провести электромонтажные работы и оборудовать системы видеофиксации и звукофикации. Кроме того, проектом предусмотрена установка малых архитектурных форм и клумб. Отметим, что территорий для детей будет две — для малышей в возрасте до 5 лет и для юных горожан от 5 лет.





Благоустройство сквера «Трех поколений» площадью более 67 тыс. кв. м поддержали жители Магнитогорска. Эта общественная территория победила в рейтинговом голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году, набрав более 18 тыс. голосов. Сквер находится в центре жилой застройки, он востребован местными жителями. Общественное пространство появилось в Магнитогорске в 1960-е годы, когда, как утверждают историки, город принимал Всесоюзный слет трех пионерских поколений.

По данным базы «СБИС», ООО «Кардинал» зарегистрировано в Челябинске в июне 2016 года. Входит в союз «Уральское жилищно-коммунальное строительство». В 2020-м чистая прибыль организации составляла 6 млн рублей. Компания участвовала в 117 аукционах. Победила в 14 из них. Общая сумма заключенных контрактов составляет 241 млн рублей. Среди выполненных работ и текущих проектов — благоустройство территории парка южной части Магнитогорска, ремонт дорог в Аргаяшском районе и Коркино, реконструкция канализации Черкаскульского психоневрологического интерната, капитальный ремонт крыши детского сада в Озерске.

