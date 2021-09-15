В Чебаркульском районе реконструируют одну из старейших больниц

На ремонт Тимирязевской амбулатории выделят 52 миллиона рублей

Сегодня, 15 сентября, министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов посетил Тимирязевскую врачебную амбулаторию. Он оценил состояние учреждения и обозначил основные направления капитального ремонта, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Здание амбулатории было построено еще в 1940-х годах и сохранилось не в лучшем виде. После споров о целесообразности реконструкции провели тщательное обследование сооружения и решили сделать капитальный ремонт. Для этого из федерального и регионального бюджетов выделят 52,5 миллиона рублей.

«В больнице пройдет полный капитальный ремонт с заменой кровли, электропроводки, систем отопления, водоснабжения и канализации. Также нам нужно привести в порядок фасад здания, продумать оформление кабинетов. Среди поставленных задач сегодня также организация стоматологического кабинета в амбулатории», — подчеркнул министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Помимо Тимирязевской амбулатории в программу по модернизации на 2021—2024 годы также включены еще 12 медучреждений Чебаркульского района.

Напомним, в 2021 году более 30 больниц региона получили 1412 единиц нового оборудования: от небольшого тонометра до крупного маммографа, общей стоимостью более чем миллиард рублей.