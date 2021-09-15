Сегодня, 15 сентября, министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов посетил Тимирязевскую врачебную амбулаторию. Он оценил состояние учреждения и обозначил основные направления капитального ремонта, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.
Здание амбулатории было построено еще в 1940-х годах и сохранилось не в лучшем виде. После споров о целесообразности реконструкции провели тщательное обследование сооружения и решили сделать капитальный ремонт. Для этого из федерального и регионального бюджетов выделят 52,5 миллиона рублей.
«В больнице пройдет полный капитальный ремонт с заменой кровли, электропроводки, систем отопления, водоснабжения и канализации. Также нам нужно привести в порядок фасад здания, продумать оформление кабинетов. Среди поставленных задач сегодня также организация стоматологического кабинета в амбулатории», — подчеркнул министр здравоохранения региона Юрий Семенов.
Помимо Тимирязевской амбулатории в программу по модернизации на 2021—2024 годы также включены еще 12 медучреждений Чебаркульского района.
Напомним, в 2021 году более 30 больниц региона получили 1412 единиц нового оборудования: от небольшого тонометра до крупного маммографа, общей стоимостью более чем миллиард рублей.