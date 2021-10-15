В пятницу, 15 октября, заместитель главы по социальному развитию Светлана Логанова провела совещание на стадионе поселка Горняк. У объекта уже началось строительство блочной раздевалки, сообщает пресс-служба администрации Копейского городского округа.
«Старое здание, построенное в 1951 году, было признано аварийным девять лет назад. Вместо него здесь появится современное модульное сооружение, в котором разместятся раздевалки, душевые и пункт проката спортивного инвентаря», — сообщила Светлана Логанова.
Сейчас уже завершены фундаментные работы и установлен металлический каркас. До 15 декабря будет перекрыта крыша, смонтированы сэндвич-панели и выполнен необходимый минимум работ по благоустройству прилегающей территории. К отделке подрядчик приступит в следующем году.
«Строительство раздевалки — это первый этап по реконструкции стадиона. В планах у администрации городского округа — возведение новых трибун, восстановление ограждения по периметру, создание площадки с тренажерами, благодаря чему стадион станет спортивным ядром поселка, центром притяжения для детей и взрослых», — рассказала заместитель главы по социальному развитию.
Отметим, что в модульной конструкции общей площадью 180 кв. м будут предусмотрены все коммунальные удобства. Жители и спортсмены смогут пользоваться помещением в круглогодичном режиме.
Автор: Степан Тимощук
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