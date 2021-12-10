В Челябинске на Кировке запустили светомузыкальный тоннель

Смотрим на видео, как он работает

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Вечером 9 декабря в Челябинске запустили светомузыкальный тоннель. Лампочки на нем мигают в такт музыке или медленно переливаются волнами — все зависит от интенсивности композиции.



Монтировать музыкальный тоннель начали в ноябре. Его несколько раз запускали в тестовом режиме, чтобы проверить все коммуникации. Отвечает за тоннель ООО «Компания Омега» из Санкт-Петербурга. Подрядчик будет заниматься им не только в этом году, но и в следующих: контракт заключен вплоть до 31 октября 2023 года.

Отметим, что также на прошлой неделе в городе включили новогоднюю иллюминацию. Световые арт-объекты появились в Советском районе.

Новинкой этого года станут трехметровые светящиеся киты. Как сообщают в администрации, они появятся на новой набережной за Челябинской филармонией. Установить их должны до 10 декабря.