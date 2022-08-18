В Челябинске приступили к монтажу подсветки на мостах ко Дню города

На Свердловском проспекте на опорах устанавливают световые трубки

«Рабочие монтируют подсветку на всех четырех мостах. Вечером подсветку включают, проверяют и корректируют. Работы завершат 5 сентября»,

— озвучили в пресс-службе городской мэрии.



Так подсветка на Свердловском проспекте, согласно задумке, будет выглядеть после монтажа