В Челябинске на мосту через реку Миасс на Свердловском проспекте приступили к монтажу праздничной подсветки ко Дню города. На ограждениях начали устанавливать светодиодные трубки и шары, которые будут переливаться разными цветами.
Как уточнили информагентству «Первое областное» в пресс-службе администрации Челябинска, сейчас идет установка архитектурной подсветки еще на трех мостах: Красном (на улице Красной), Троицком (улица Кирова) и Ленинградском (проспект Победы).
«Рабочие монтируют подсветку на всех четырех мостах. Вечером подсветку включают, проверяют и корректируют. Работы завершат 5 сентября», — озвучили в пресс-службе городской мэрии.
Так подсветка на Свердловском проспекте, согласно задумке, будет выглядеть после монтажа
Установкой иллюминации занимается ООО «Компания Омега» из Санкт-Петербурга, которое, согласно данным с сайта госзакупок, выиграло конкурс по архитектурно-художественной подсветке на мостовых сооружениях Челябинска. Начальная цена контракта составляла 44 миллиона 500 тысяч рублей. Поставщик предложил провести работы за 35 миллионов 600 тысяч рублей.
Контракт заключили 1 августа. Работы подрядчик обязан выполнить до 31 декабря этого года. Стоимость работ по монтажу иллюминации на Красном мосту составляет 6,2 млн рублей, на Ленинградском и Свердловском мостах по 11,9 млн рублей, на Троицком — 5,3 млн рублей.
Напомним, в прошлом году ООО «Компания Омега» стало победителем торгов по проведению технического обслуживания декоративно-светового оформления города, в том числе праздничных светящихся конструкций к Новому году. Согласно техзаданию, подрядчик должен заниматься содержанием художественной иллюминации на столбах до 31 октября 2023 года.
По данным базы «СБИС», ООО «Компания Омега» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2005 году. Основная сфера деятельности — производство электромонтажных работ. Организация входит в Торгово-промышленную палату РФ. В 2020 году чистая прибыль составляла 3,9 млн рублей. Компания участвовала в 84 торгах, победив в 59 из них. Общая сумма — 932 млн рублей. В ноябре 2020 года фирма побеждала в аукционе на подготовку к размещению в Челябинске новогоднего декоративно-светового оформления, получив 61 млн рублей.
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