В Челябинске на портале госзакупок стартовал электронный аукцион по поиску подрядчика для монтажа архитектурной подсветки на объект культурного наследия регионального значения — Театр драмы имени Наума Орлова. Начальная цена контракта составляет 38 млн рублей.
Согласно данным с портала госзакупок, архитектурно-художественную подсветку будут делать в рамках субсидии на проведение капитального ремонта. Иллюминацию должны сделать до 15 декабря этого года.
«Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ», — говорится в документах электронного аукциона.
Напомним, в Челябинске ежегодно перед Новым годом монтируют праздничную иллюминацию. Так, на пешеходной улице Кирова уже пару лет работает светомузыкальный тоннель. Лампочки на нем мигают в такт музыке или медленно переливаются волнами. Подрядчиком является ООО «Омега», которое в этом году взялось за установку художественной подсветки на мостах ко Дню города.
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