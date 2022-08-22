В Челябинске на подсветку драмтеатра направят 38 млн рублей

Работы по монтажу должны завершить до Нового года

«Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя все расходы подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением работ»,

— говорится в документах электронного аукциона.