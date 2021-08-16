В челябинском Доме архитектора выставили проект спортивного города на Университетской Набережной

Эскизы площадки, куда входит РМК-Арена, мелькали в СМИ, а теперь документы готовят к публичным слушаниям

В фойе челябинского Дома архитектора выставили планшеты с проектом спортивного комплекса, строительство которого начнется уже в сентябре 2021 года. Три больших здания с аренами для игровых видов спорта, тренировочными залами, теннисными кортами, бассейном с искусственной волной и зонами отдыха назвали спортивным городом. Грандиозную спортивную площадку еще и свяжут велопешеходным мостом через Миасс.





На территории сошлись интересы сразу нескольких крупных представителей бизнеса. Например, корпорация РМК делает РМК-Арену, огромный стадион с трибунами на 5000 человек, холдинг «Ариант» занимается центром экстремальных видов спорта, где, может, обретет свой постоянный дом челябинская федерация по скейтборду, а мост через Миасс построит компания «Конар».

Всего спортивные арены вместят 7000 зрителей. Ожидается, что ежемесячно арену будут посещать до 100 000 человек. По плану вокруг зданий и под ними будут парковки более чем на 2000 машино-мест.



Эскиз РМК-Арены

Планшеты выставлены, чтобы челябинцы могли ознакомиться с проектом и подготовить свои вопросы и замечания к моменту, когда состоятся публичные слушания. Они назначены на 9 сентября и предварительно пройдут в удаленном режиме (как и все слушания пандемийного 2021 года). То есть все комментарии заинтересованных жителей города, депутатов, представителей общественных движений будут приниматься через соцсети и электронную почту.

Напомним, что проект спортивного города представил губернатор Алексей Текслер в мае 2021 года. Объекты будут возводиться на земле, которая ранее принадлежала Михаилу Юревичу. Несколько лет назад там собирались строить самый большой ТРК «Облако», но комплекс остался только на бумаге. Первый камень в фундамент спортивного города собираются заложить в День города.