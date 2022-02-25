В Челябинске утвердят проект планировки территории под метротрам

Рекомендацию выдала комиссия городской администрации

В Челябинске в онлайн-формате состоялись публичные слушания по планировке территории под метротрамвай. Как сказано в заключении, опубликованном на сайте администрации, градостроительная комиссия рекомендует утвердить документацию проекта «Строительство метрополитена города Челябинска с интеграцией в трамвайную сеть». Он затронет Советский, Центральный, Курчатовский, Калининский, Ленинский и Тракторозаводский районы.

Во время слушаний проектная организация «Высота» пояснила несколько особенностей будущего метротрама. Так, планируется использование двухкабинных трамваев. Под перекрестком проспекта Ленина и улицы Васенко будет подземный переход с выходом со станции. На перекрестке улиц Воровского и Сони Кривой обустроят вестибюль. На площади Революции переход пассажиров до посадочной платформы или же до наземной остановки будет происходить по пешеходной галерее. Выход трамвая из подземного туннеля запланирован на улице Овчинникова. Среди других важных замечаний — сохранение проезжих частей улицы Каслинской и проспекта Победы, а также существующего облика проспекта Ленина (линия метротрама пройдет под землей, выезд на перекрестке со Свердловским проспектом не предусмотрен).





В ООО «Высота» ответили и на просьбы жителей о продлении линий метротрамвая на северо-запад, до памятника Курчатову, в Ленинский район и в Чурилово. Все эти ветки в перспективе возможны. В Чурилово, в частности, проект можно реализовать с проведением реконструкции улицы Линейной. В Ленинский район, до улицы Гагарина, метротрам могут продлить от привокзальной площади по улицам Доватора и Дзержинского. Для этого нужно построить новую наземную линию.



Напомним, что полномочия по проектированию метротрамвая переданы с муниципального уровня на региональный. Такое решение в конце января этого года приняли депутаты Заксобрания Челябинской области. Теперь задачу будет выполнять региональный Миндортранс.

Детализированный перечень мероприятий в рамках инфраструктурного проекта «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске» губернатор Алексей Текслер подписал в конце 2021 года. Общая сумма расходов на 2022–2025 годы составляет 72,9 млрд рублей. Источником финансирования всех работ указан областной бюджет (средства инфраструктурного бюджетного кредита).

Презентация метротрамвая состоялась во второй половине мая 2021 года. Ее проводил Алексей Текслер. Проект поддерживают на федеральном уровне — одобрение высказывали президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.