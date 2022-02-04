Станцию метротрама в будущем планируют построить возле Челябинского бора

Продление ветки по проспекту Ленина прописано в перспективном плане развития проекта

В проекте развития челябинского метротрамвая в качестве перспективного направления обозначена ветка с выходом на улицу Лесопарковую. Отрезок от Свердловского проспекта до Челябинского городского бора будет проходить под землей по проспекту Ленина, сообщили в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. Пока в рамках текущего проекта метротрама направление не разрабатывается, но в перспективе этот вариант рассматривается.

Судя по карте проекта, станция метро может быть открыта возле памятника Курчатову.





«Улица Лесопарковая — центр тяготения населения города — городок ЮУрГУ, парк Гагарина, прогулочные зоны, легкоатлетический комплекс. Перспективное продолжение линии по проспекту Ленина и устройство пересадочного хаба в районе станции „Площадь Революции“ в будущем позволит значительно сократить время поездок студентов со всех районов города. Кроме того, ожидаемый пассажиропоток к студенческому городку и парку Гагарина обеспечит загрузку линии на достаточном уровне»,— прокомментировали в пресс-службе регионального Миндортранса.

Публичные слушания по проекту строительства Челябинского метротрама запланированы на 24 февраля.

Напомним, что в конце 2021 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал детализированный перечень мероприятий в рамках инфраструктурного проекта «Метротрамвай с интеграцией в трамвайную сеть в городе Челябинске». Общая сумма расходов на 2022—2025 годы составляет 72,9 млрд рублей. Источником финансирования всех работ указан областной бюджет (средства инфраструктурного бюджетного кредита).

Презентация метротрамвая состоялась во второй половине мая 2021 года. Ее проводил Алексей Текслер. Проект поддерживают на федеральном уровне — одобрение высказывали президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Депутаты Заксобрания Челябинской области в январе передали полномочия по проектированию метротрамвая с муниципального на региональный уровень. Задачу будет выполнять областной Миндортранс.