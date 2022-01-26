Полномочия по проектированию метротрама в Челябинске передали областному Миндортрансу

Раньше эти обязанности были закреплены за мэрией

Депутаты Заксобрания Челябинской области одобрили изменения в закон о перераспределении полномочий по управлению общественным транспортом Челябинской агломерации (включает Челябинск, Копейск, Сосновский район). Права и обязанности мэрии в этой сфере с 2020 года постепенно передают на региональный уровень. В этот раз речь идет о проектировании стратегического объекта — сети метротрамвая. Задачу будет выполнять областной Миндортранс.

В Челябинской области проводят реформу системы общественного транспорта. Создается Челябинская агломерация, в которую войдут Челябинск, Копейск и Сосновский муниципальный район. Новая система предусматривает также завершение строительства метрополитена с его интеграцией в существующую трамвайную сеть. Проект предполагает четыре подземные станции с протяженностью линий 11,91 км.

«Депутаты одобрили закон, внесенный губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, о дополнительном перераспределении полномочий в рамках транспортной реформы, которая сегодня проводится в регионе, и приняли его в трех чтениях. Будет единая транспортная система, цель которой — повысить роль общественного транспорта, сделать его удобным и комфортным для жителей Челябинской агломерации. Для того чтобы это осуществлялось в рамках единого проекта, были перераспределены полномочия от муниципалитетов министерству дорожного хозяйства и транспорта», — прокомментировал председатель комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию Павел Шиляев.

Закон о передаче с муниципального уровня на региональный полномочий по организации системы общественного транспорта на территории областного центра, Копейска и Сосновского района региональное ЗСО приняло в конце 2019 года.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», правительство Челябинской области утвердило детализированный перечень мероприятий по строительству метротрама. Согласно документу, проектно-изыскательские работы будут стоить 2,7 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей направят уже в 2022 году. В строительство первой линии метротрамвая вложат 27,4 млрд рублей. В эти работы включено создание станции «Торговый центр», сооружение перегонных туннелей и строительство станции «Площадь Революции». Последний объект начнут делать в 2023 году, а завершат в 2025-м. На строительство второй линии направят 16,5 млрд рублей. Завершение строительства станции «Комсомольская площадь» в 2023–2024 годах будет стоить 1,5 млрд рублей. Всего на создание инфраструктуры для запуска метротрамвая направят 55,3 млрд рублей.