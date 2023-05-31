В Челябинске утвердили проект реконструкции перекрестка возле Шершневской плотины

Транспортное кольцо заменят Т‑образным пересечением дорог

В Челябинске администрация утвердила новую документацию по планировке территории на пересечении улиц Прибрежной, Гостевой, Центральной, Трактовой и Лыжных Батальонов. Кольцевое движение у Шершневской плотины уберут. При реконструкции этот участок дороги сделают в виде Т-образного перекрестка. Постановление, подписанное главой Челябинска Натальей Котовой, опубликовано на сайте мэрии.





Проект реконструкции перекрестка; документация к публичным слушаниям

«Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства»,— гласит один из пунктов постановления.

В апреле проект по реконструкции Шершневского кольца выносили на публичные слушания, где он получил одобрение горожан. Как рассказывал ИА «Первое областное» проектировщик Дамир Тагиров, дорожные кольцо и знаки, определяющие приоритет движения, серьезно мешают быстрому проезду. Особенно с учетом интенсивного жилищного строительства в поселке Западном. На участке возле плотины в рамках реконструкции развязки появятся светофоры.





На основе представленной и одобренной документации разработают план реконструкции

«В Шершнях будет серьезный транспортный узел. Мы верно просчитали транспортный поток — до 6 тысяч машин в час. Большие заторы в восемь утра, шесть вечера. Светофоры максимально разгрузят этот участок. Улицу Лыжных Батальонов расширят до четырех полос в сторону Западного. Будет новая автобусная остановка. Строительство планируют начать уже в этом году»,— ранее сообщал ИА «Первое областное» Дамир Тагиров.

По словам проектировщика, кольцо перед плотиной не выдерживает нагрузки. Его пропускная способность — 1300 машин в час. Сейчас трафик превышает две тысячи автомобилей в час, а в пиковые часы проезжает до шести тысяч машин.





Так сейчас выглядит развязка в Шершнях — кольцевая и без светофоров; скриншот из сервиса «Яндекс. Карты»

Садовую ярмарку на улице Прибрежной подвинут, потому что она частично попадает в зону реконструкции. Рынок закрывать не будут, отмечали на публичных слушаниях. Кроме того, во время обсуждения жители попросили проработать вопросы безопасности для перехода через перекресток детей из местной школы и спортсменов, которые посещают лыжероллерную трассу возле Карпового пруда. Кстати, при реконструкции дорожной развязки сделают велодорожку. А вот двухэтажный контрольно-пропускной пункт полиции «Плотина» снесут. Здание не используется.

В Шершнях реализуют еще один крупный дорожный проект. В ближайшие годы улицу Братьев Кашириных продлят от улицы Академика Королева и соединят с улицей Лыжных Батальонов, которая проходит рядом с Шершневским водохранилищем. Новая дорога станет фактически дублером узкой улицы Гостевой. Она ускорит проезд к микрорайонам в поселке Западном и к спортивному комплексу с лыжероллерной трассой возле Карпового пруда. Пока что идет проектирование нового участка. Проблема заторов со стороны центра уже решается. Улицу Худякова расширяют с прошлого года. Она находится рядом с плотиной и в часы пик всегда загружена. Завершить работы планируют раньше первоначального срока — уже в июне.