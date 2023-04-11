Ученые ЧелГУ помогут восстановить экосистему Шершневского водохранилища

Состояние водоема ухудшается много лет подряд

Экологи и биологи Челябинского государственного университета займутся изучением Шершневского водохранилища, чтобы узнать, по какой причине ухудшается его состояние. По итогам исследований ученые подготовят рекомендации по восстановлению экосистемы водоема. Соответствующее соглашение подписали ЧелГУ, челябинское МУП «ПОВВ» и территориальное управление рыбоохраны, сообщили в пресс-службе вуза.

Многолетние наблюдения говорят о том, что в Шершнях прогрессирует «цветение» и растет уровень органического загрязнения, и это сопровождается неприятным запахом и повышением цветности воды. Специалистам ЧелГУ предстоит на основе химического анализа проб воды за три предыдущих года составить базу данных и построить математическую интерпретацию происходящих с Шершнями изменений.

В ЧелГУ отмечают, что подобный опыт у исследователей уже есть: в прошлом они точно так же анализировали состояние Аргазинского водохранилища и готовили рекомендации по его очистке и зарыблению.

«Процессы, которые происходят сейчас, свидетельствуют об ухудшении качества воды, изменении состояния экосистемы водохранилища. Все это сказывается на водоснабжении и качестве питьевой воды Челябинска. Наша задача как ученых — выявить закономерности, благодаря которым мы сможем ответить на вопросы, как и почему это происходит, и дать рекомендации, чтобы изменить направление этих процессов», — отмечает начальник учебного научно-исследовательского Центра биотехнологий ЧелГУ Надежда Ходоровская.

Итогом исследований наших ученых станут рекомендации по сокращению развития водорослей и предложения по зарыблению водоема.