В Челябинске представили проект благоустройства Университетской Набережной

У строящегося спорткомплекса «РМК‑Арена» установят амфитеатр и высадят цветущие деревья

В Челябинске представили проект благоустройства территории вокруг будущей «РМК‑Арены». На первом месте в рендерах не здание стадиона, а комфортная среда вокруг: велодорожки, деревья и прогулочная зона. Изображениями будущего сквера поделилась администрация Калининского района Челябинска.

Как сообщили в пресс-службе администрации, благоустройство арены будет включать сразу несколько важных зон: для активного и спокойного отдыха, амфитеатр, точки питания, центральную площадь и парковки с возможностью трансформации в спортплощадки.

Не забыли подумать об озеленении: на изображениях много клумб, цветущих деревьев, газоны. Для приятного и комфортного отдыха челябинцев предусмотрели скамейки и велопарковки.

Напомним, что комплекс планируют построить к 2025 году. Корреспонденты Первого областного изучили возможности и характеристики других подобных спорткомплексов и пришли к выводу: на Южном Урале будет уникальный объект.