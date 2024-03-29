В Челябинске началось строительство первого велопешеходного моста

Уникальное сооружение соединит Университетскую Набережную и городской бор

В Челябинске организовали стройплощадку для возведения вантового пешеходного моста через реку Миасс. О начале проведения работ рассказали в промышленной группе «Конар».

«Мост будет первым в Челябинской области, спроектированным с использованием вантовой технологии. Его особенность — отсутствие гибких несущих элементов. Основная нагрузка приходится на вертикальную опору — пилон, с которым пролеты соединены множеством стальных тросов — вантов», — рассказал директор по развитию направления «Металлоконструкции» «Конара» Петр Сечкин.

На сегодня уже организовали площадку для строительства и сейчас приступают к устройству фундамента. Длина будущего моста составит 93,4 метра, ширина велопешеходной части — 10 метров. Как отмечают в компании, вантовый мост должен стать архитектурной особенностью, определяющей облик Челябинска.

Футуристичный мост для пешеходов и велосипедистов расположится вблизи от нового «спортивного города» на набережной и соединит жилые кварталы северо-запада с Шершневским бором. Открытие подвесного моста планируется в сентябре 2024 года.

Подробнее о проекте моста рассказали в группе «Конар» на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге в 2022 году.