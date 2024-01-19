В Челябинске в 2024 году продлят три улицы

Дорожники поделились планами на новый сезон

В новом дорожном сезоне в Челябинске будут построены новые участки дорог на трех улицах. Общая протяженность нового строительства составит свыше 3 километров, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Все улицы, о которых идет речь, находятся в северо-западной части города:

улица Молдавская от проспекта Победы до улицы 250-летия Челябинска (0,684 км);

Комсомольский проспект от улицы Чичерина до жилого дома по адресу Комсомольский проспект, 120 (0,228 км);

улица Бейвеля от улицы Салавата Юлаева до Краснопольского проспекта (2,266 км).

Работы будут проводиться на средства по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». За счет федеральных средств в Челябинске в этом году также завершат реконструкцию улицы Гранитной на участке от Копейского шоссе до улицы Дзержинского и капремонты на двух объектах: улица Игнатия Вандышева от Двинской до Братьев Кашириных и проспект Ленина от Героев Танкограда до Линейной.

В планах дорожников также ремонт 4 километров Бродоколмакского тракта от улицы Бажова до Курганского шоссе и путепровода через железнодорожные пути у ТЭЦ‑3 по той же дороге.

Всего в областном центре построят и отремонтируют почти 8 километров городских дорог.