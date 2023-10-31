Предпринимателей Челябинской области приглашают на Русский экономический форум

На площадке будут обсуждать меры поддержки бизнеса и запуск стартапов

Предпринимателей Челябинской области приглашают принять участие в работе Русского экономического форума. Он пройдет с 9 по 11 ноября. Отдельные панельные дискуссии будут посвящены проблемам малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба областного правительства.

В рамках трех дней деловой программы эксперты обсудят актуальные темы развития бизнеса, административного давления, экспортного потенциала, технологического суверенитета, а также развитие научных направлений, маркетинга, молодежного предпринимательства и государственной поддержки бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Для участия в Русском экономическом форуме необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном сайте форума русскийфорум.рф.

Расписание и темы панельных дискуссий:

9 ноября

«Развитие конкуренции в Челябинской области — итоги и перспективы». Вопросы к обсуждению: новые антимонопольные вызовы и нововведения в законодательстве, как конкуренция влияет на рынок и экономику региона, приоритетные сектора экономики для развития конкуренции.

«Акселерация субъектов МСП на основе механизмов государственной поддержки». Вопросы к обсуждению: действующие инструменты поддержки, возможности применения налоговых льгот и выстраивания мер поддержки в единый трек для максимально быстрого роста бизнеса.

«Взаимодействие бизнеса и ресурсоснабжающих организаций». Вопросы к обсуждению: механизм работы с инвесторами в регионе, системные проблемы взаимодействия, направления дальнейшей оптимизации «клиентского пути», сокращения стоимости, сроков присоединения объектов к сетям.

11 ноября

«Молодежное предпринимательство, развитие НТИ в регионе». Вопросы к обсуждению: мероприятия по выявлению талантливой молодежи, внедрению новых технологий для обеспечения технологического суверенитета и повышение выживаемости молодого технологического предпринимательства.

«Как стартовать стартап?» Вопросы к обсуждению: как запустить стартап (от идеи до реализации), фатальные ошибки при запуске стартапа, бизнес по франшизе, привлечение инвестора, государственная поддержка стартапов.

«Маркетинг и продвижение в социальных сетях». Вопросы к обсуждению: как правильно вести социальные сети для бизнеса, выстраивать маркетинговую стратегию компании, как бизнесу продавать в социальных сетях, тренды-2023: на что обратить внимание, стратегии digital-маркетинга для малого и среднего бизнеса, увеличение продаж с помощью SEO и CPA.

В мероприятии примут участие представители органов исполнительной власти, институтов развития предпринимательства, эксперты по экономическим вопросам из разных регионов страны.

Подробнее о программе форума можно узнать по ссылке.