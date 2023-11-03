В Челябинске на Русском экономическом форуме выступит певец Shaman

Концерт пройдет 10 ноября в концертном зале ТРК «Таганай»

В Челябинске с 9 по 11 ноября пройдет Русский экономический форум (РЭФ), на котором в том числе обсудят вопросы развития суверенной экономики страны. В рамках культурной программы 10 ноября с патриотичными песнями выступит певец Shaman, сообщает телеграм-канал РЭФ.



Концерт «Земля Уральская — гордость и слава России» пройдет 10 ноября на сцене концертного зала MTC Live Холл в ТРК «Таганай». Для гостей выступят Государственный ансамбль танца «Урал», заслуженный ансамбль казачьей песни «Вольница» и Троицкий казачий хор, ансамбли народного танца «Златоустье» и бального танца «Виктория» и другие исполнители. Shaman споет свои хиты в конце вечера.

Напомним, в рамках трех дней деловой программы эксперты обсудят актуальные темы развития бизнеса, административного давления, экспортного потенциала, технологического суверенитета, а также развитие научных направлений, маркетинга, молодежного предпринимательства и государственной поддержки бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Для участия в Русском экономическом форуме необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном сайте форума.