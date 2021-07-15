В Челябинске состоится региональная агропромышленная выставка «Агро-2021»

Мероприятие будет проходить с 19 по 21 августа

В Челябинске проведут областную агропромышленную выставку «Агро-2021». Распоряжение об организации крупного мероприятия опубликовано на сайте правительства региона. Выставка будет проходить с 19 по 21 августа в ледовой арене «Трактор» при поддержке губернатора Алексея Текслера.

Продемонстрировать свои достижения и разработки на «Агро-2021» смогут южноуральские фермеры, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности и другие представители сельхозсферы. Гости выставки получат возможность купить разнообразную продукцию.

Организатором «Агро-2021» является министерство сельского хозяйства Челябинской области. Главе Челябинска нужно будет обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры во время выставки. МВД и Росгвардии поручено следить за общественным порядком на мероприятии. В распоряжении также сказано о важности соблюдения санитарных норм в условиях распространения COVID-19.

Отметим, в рамках промышленной выставки «Иннопром-2021», проходившей с 5 по 8 июля в Екатеринбурге, заместитель Минсельхоза Челябинской области Инна Подшивалова пригласила на «Агро-2021» делегации из Республики Таджикистан, Азербайджанской Республики, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан. Эти страны могут представить на выставке свою национальную экспозицию. Представитель регионального ведомства заявила, что агропромышленная выставка станет хорошей площадкой для проведения деловых встреч, установления новых контактов и развития деловых взаимоотношений.

«Агро» — крупнейшая агропромышленная уральская экспозиция. Мероприятие включает в себя деловую часть, которая пройдет в первый день, 19 августа. Планируется проведение пленарного заседания, делового обеда при участии заместителя губернатора Челябинской области и руководителей крупнейших предприятий региона, деловые встречи и культурно-массовые мероприятия. Основными направлениями для обсуждения в этом году станут внешнеторговые отношения и экспорт.

