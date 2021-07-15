После проверки Роспотребнадзора власти Миасса запретили купаться на Тургояке в районе городского пляжа

В чистейшем озере нашли бактерии, которые считаются признаком фекального загрязнения вод

По распоряжению Роспотребнадзора власти Миасса запретили купаться на городском пляже озера Тургояк. Это связано с тем, что в воде нашли опасные микроорганизмы. Что происходит с чистейшим озером и как будут искать источник загрязнения, Первому областному информагентству рассказали в пресс-службе администрации города.

«Роспотребнадзор проводил проверку воды в нескольких точках Тургояка. Пятого июля в адрес администрации города было направлено предупреждение о необходимости закрыть для купания городской пляж: в его акватории нашли опасные микроорганизмы. Мэрия сразу же установила аншлаги о запрете купания, и людей на пляже сейчас действительно мало, так как похолодало. Когда потеплеет, наверное, снова начнут купаться», — говорит пресс-секретарь главы Миасса Марина Рыкалина.

По словам Рыкалиной, мэрия города запросила у Роспотребнадзора необходимые для оценки ситуации документы. Власти Миасса хотят узнать, где именно брали пробы и что там нашли. Лишь после этого можно инициировать проверку ситуации.

Интересен тот факт, что акватория городского пляжа имеет официального водопользователя — ООО «Тургоячи». Когда-то он арендовал у мэрии кусочек берега и часть акватории в районе городского пляжа. Договор на аренду земли был расторгнут, а договор на аренду акватории действует до 2028 года.

«Получается, что формально власти города отвечают только за берег. И мы следим за пляжем, убираем его. За качество воды отвечает ООО „Тургоячи“. Перед открытием купального сезона город брал пробы воды и песка на городском пляже. Все они были чистыми», — добавляет Марина Рыкалина.

Кстати, многие жители города перестали купаться в Тургояке еще до запрета Роспотребнадзора.

«Я последний раз была на пляже в субботу. В тот же день мое тело покрылось сыпью. Она мелкая, очень похожа на многочисленные укусы комаров. И чешется очень сильно. Начинаешь пить антигистаминные средства — хочется спать. Поэтому я решила заменить пляжный отдых походом в лес. Леса в окрестностях города очень богатые — собираю травы, ягоды и грибы. А купаться, наверное, будем ездить на озеро Еловое», — рассказала ИА «Первое областное» жительница Миасса Ольга Витальева.

По словам женщины, точно так же поступили и многие ее соседи. Во дворе, куда Ольга выводит на прогулку собаку, почти все обсуждают неприятную тему сыпи. У одних воспаление появляется сразу после купания, у других — спустя один-два дня. Но горожане уже осознали, что проблема реальная, и не торопятся окунаться в некогда чистейший водоем.

Напомним, ранее Роспотребнадзор по Челябинской области заявил, что качество воды озера Тургояк в районе городского пляжа не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. В пробах воды нашли обобщенные колиформные бактерии, которые считаются признаком фекального загрязнения вод.

Ранее также стало известно, что у городского пляжа на берегу озера Тургояк обустроят дополнительную парковку. Полностью городской пляж собираются обустроить в 2022 году.

