Кто в Челябинской области не сможет подать заявление на выплату 10 000 рублей дистанционно

В августе дети 6—18 лет получат единоразовое пособие на сборы в школу

В четверг, 15 июля, в России стартует прием заявлений на выплату 10 тысяч рублей, которые обещаны семьям на подготовку детей к учебному году. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Заявления принимают в клиентской службе ПФР России, а также через портал «Госуслуги». Однако есть одна категория граждан, которые не смогут оформить выплату дистанционно, заявил начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий отделения Пенсионного фонда России по Челябинской области Андрей Ильин.

«Родители могут подавать заявления в отделениях ПФР и на портале госуслуг. А вот законные представители ребенка, то есть опекуны, — только при личном визите в клиентскую службу Пенсионного фонда. При этом они должны предоставить все необходимые документы, подтверждающие их личность и право на новую выплату», — пояснил Андрей Ильин.

Напомним, на выплату 10 тысяч рублей имеет право один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, если ребенок имеет гражданство России.

Важно заметить, что деньги выплатят на каждого ребенка, которому к 1 сентября 2021 года уже исполнится 6 лет. Пособие перечислят, даже если ребенок этой осенью не идет в школу.

Кроме того, на пособие могут рассчитывать инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет. Они также должны быть гражданами России и числиться учащимися школы.

Выплата на подготовку ребенка к школе назначается независимо от дохода семьи. Кроме того, она не влияет на назначение других пособий.

Выдавать деньги начнут с 16 августа. Если подать заявление позже этой даты, но не позже 31 октября, выплату перечислят в течение восьми рабочих дней.

«Пенсионному фонду дают пять дней на проверку заявления и еще три — на перечисление денег. Но по опыту прошлых лет могу сказать, что деньги приходят раньше», — заметил Андрей Ильин.

Также Андрей Ильин заявил, что уже подавшие заявление родители могут изменить реквизиты банка-получателя. Для этого необходимо направить в ПФР дополнительное заявление на смену счета.

Как подать заявление и какие бонусы для родителей приготовили банки, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ В ПФР

Прием граждан в клиентских службах Пенсионного фонда ведется только по записи.

Записаться можно:

— по единому региональному справочному телефону 8-800-6000-277;

— по телефону горячей линии управления ПФР по месту жительства, телефоны размещены на сайте Пенсионного фонда;

— на сайте ПФР (сервис доступен без предварительной регистрации).