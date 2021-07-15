Челябинец Тимур Моргунов получил нейтральный статус легкоатлета

Однако принять участие в Олимпийских играх-2021 уже не сможет

Антидопинговый комитет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) одобрил заявки еще 20 российских легкоатлетов для участия в международных соревнованиях, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). В список вошел и челябинский спортсмен Тимур Моргунов, который претендовал на участие в Олимпийских играх — 2021 в Токио.

Таким образом, южноуральский спортсмен, как и другие российские легкоатлеты, получившие нейтральный статус, может выступать на международных соревнованиях. Согласно требованиям World Athtetics, на крупных международных турнирах, в том числе Олимпийских играх, могут выступать не более 10 российских легкоатлетов. Соответствующий список был подан Олимпийским комитетом России в МОК 5 июля. Тимур Моргунов, на тот момент не получивший нейтральный статус, оказался вне заявки олимпийской команды.

«У нас не было возможности объявить расширенную заявку на Игры-2021 в Токио. Мы должны были объявить десятку спортсменов и подать документы в World Athtetics без права замены, поэтому включить Моргунова в состав олимпийской команды уже не удастся. Со своей стороны мы попытались сделать все: письма с просьбой ускорить рассмотрение его заявки направлялись неоднократно. В ответ нам говорили, что это невозможно, поскольку необходимо провести заседание с участием третьей стороны. Тимур — лидер сборной в прыжках с шестом. Я уверена, что в Токио он бы боролся за медали. Он еще молодой парень, надеюсь, Олимпиада-2024 будет его», — сообщила информагентству ТАСС исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

Напомним, что 24-летний Тимур Моргунов выполнил все условия олимпийского отбора. Лучшим результатом серебряного призера чемпионата Европы в текущем сезоне является 5,90 м. На чемпионате России спортсмен одержал победу, преодолев планку на высоте 5,80 м.

Справка

В 2015 году World Athletics лишила ВФЛА членства в организации из-за допингового скандала. C 2017 по 2019 год российские атлеты выступали на международных турнирах в нейтральном статусе. В 2020-м из-за очередного допингового скандала и невыплаты штрафа в размере около $6,5 млн World Athletics запретила российским спортсменам выступать в любом статусе. Требуемая сумма была выплачена летом с просрочкой. С того момента россияне не участвовали в международных соревнованиях.

Совет World Athletics 18 марта 2021 года вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях. Для этого им необходимо получить нейтральный статус, выступать под российским флагом они не могут по причине дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодежном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 легкоатлетов без права замены. На остальных международных стартах количество нейтральных легкоатлетов из России не ограничивается.