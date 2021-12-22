В Челябинске сорвался аукцион на строительство МФЦ для мигрантов

Никто не захотел получить контракт с начальной ценой 228 млн рублей

Аукцион на строительство МФЦ на улице Университетской Набережной в Челябинске, который проводило областное учреждение «Челябоблинвестстрой», не состоялся. Торги никого не заинтересовали. Заявки не подала ни одна компания, следует из протокола, опубликованного на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляла 228,3 млн рублей. Средства предоставят из бюджета Челябинской области.

Информационное агентство «Первое областное» уже рассказывало о проекте двухэтажного многофункционального центра. Так, построить его планируется к 1 ноября 2022 года возле действующего МФЦ для автомобилистов. В новом здании разместят паспортно-визовую службу, управление по вопросам миграции, медцентр по освидетельствованию иностранных граждан и лиц без гражданства. Рядом предусмотрены парковка и небольшой сквер. Проект создания Единого миграционного центра представляли губернатору Алексею Текслеру в сентябре 2019 года.