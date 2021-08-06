Жители Челябинска пожаловались на состояние территории возле здания многофункционального центра на улице Труда. Благоустройство проводили всего год назад, но плитка явно требует замены. Сегодня, 6 августа, сотрудники комитета дорожного хозяйства Челябинска и представители подрядной организации, проводившей работы по благоустройству, выехали на место и ознакомились с текущей ситуацией.
Комиссия определила объем работ, необходимых к выполнению в рамках гарантийных обязательств, а также зафиксировала повреждения, не попадающие под критерии гарантийного случая. Восстановительные работы проведут в текущем дорожном сезоне.
Кроме того, в администрации Челябинска сообщили, что искусственное покрытие, имитирующее газон у деревьев, уложено самовольно коммерческой организацией, находящейся рядом с МФЦ. Сейчас это покрытие убрали.
Автор: Виталий Гущинский