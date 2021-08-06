В Челябинске благоустройство у здания МФЦ восстановят до конца 2021 года

Комиссия определила объем работ, которые предстоит провести подрядчику

Жители Челябинска пожаловались на состояние территории возле здания многофункционального центра на улице Труда. Благоустройство проводили всего год назад, но плитка явно требует замены. Сегодня, 6 августа, сотрудники комитета дорожного хозяйства Челябинска и представители подрядной организации, проводившей работы по благоустройству, выехали на место и ознакомились с текущей ситуацией.

Комиссия определила объем работ, необходимых к выполнению в рамках гарантийных обязательств, а также зафиксировала повреждения, не попадающие под критерии гарантийного случая. Восстановительные работы проведут в текущем дорожном сезоне.

Кроме того, в администрации Челябинска сообщили, что искусственное покрытие, имитирующее газон у деревьев, уложено самовольно коммерческой организацией, находящейся рядом с МФЦ. Сейчас это покрытие убрали.

Автор: Виталий Гущинский