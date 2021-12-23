В Челябинске отменили аукцион на ремонт подвала кассационного суда

Будут ли торги объявлены повторно, не сообщается

Областное учреждение «Челябоблинвестстрой», объявлявшее 15 декабря аукцион на капитальный ремонт подвала Седьмого кассационного суда, отменило торги. В решении сказано, что причиной является допущенная при размещении закупки техническая ошибка. Документ опубликован на сайте госзакупок в день завершения приема заявок — 22 декабря. Но подписан он руководителем «Челябоблинвестстроя» Ильгамом Мусиным 21 декабря.

Начальная цена контракта составляла 2,1 млн рублей. Средства планировалось направить из бюджета Челябинской области. В подвале здания на улице Кирова, 161 (ранее там располагался главпочтамт) хотели обустроить кафе, зону отдыха, бильярд и спортивный зал. В материалах был указан декабрь этого года как срок выполнения работ. Проект реконструкции помещений разработала компания «Ретрострой». О нем ИА «Первое областное» подробно рассказывало накануне. Будет ли аукцион проведен повторно, организатор не сообщает.