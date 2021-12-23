Областное учреждение «Челябоблинвестстрой», объявлявшее 15 декабря аукцион на капитальный ремонт подвала Седьмого кассационного суда, отменило торги. В решении сказано, что причиной является допущенная при размещении закупки техническая ошибка. Документ опубликован на сайте госзакупок в день завершения приема заявок — 22 декабря. Но подписан он руководителем «Челябоблинвестстроя» Ильгамом Мусиным 21 декабря.
Начальная цена контракта составляла 2,1 млн рублей. Средства планировалось направить из бюджета Челябинской области. В подвале здания на улице Кирова, 161 (ранее там располагался главпочтамт) хотели обустроить кафе, зону отдыха, бильярд и спортивный зал. В материалах был указан декабрь этого года как срок выполнения работ. Проект реконструкции помещений разработала компания «Ретрострой». О нем ИА «Первое областное» подробно рассказывало накануне. Будет ли аукцион проведен повторно, организатор не сообщает.