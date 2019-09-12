Единый миграционный центр может появиться в Челябинске

Проект презентовали главе региона Алексею Текслеру.

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Глава Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетил многофункциональный центр для автомобилистов в Челябинске, расположенный на Университетской Набережной. МФЦ построили, чтобы уменьшить очередь для водителей. На новой площадке открыты 8 окон для автовладельцев. Специалисты уже провели 18 тысяч действий по регистрации машин, что составило 38% от всех таких услуг в городе.

Работают в МФЦ и 3 окна по вопросам миграции. А теперь полицейские планируют создать Единый миграционный центр. Проект презентовали главе региона. Такая структура позволит охватить более 70% мигрантов. В нем иностранные граждане смогут получить весь спектр услуг по оформлению документов.

«Администраторы будут консультировать иностранных граждан, определяя этапы получения государственной услуги. В центре будет процедурный кабинет, в котором будут выдавать заключения об отсутствии инфекционных заболеваний, тест-класс, где можно будет проверить знание русского языка, а также обучающий класс. Это необходимо для того, чтобы иностранный гражданин был адаптирован и мог понимать русский язык», — подчеркнули сотрудники МВД во время презентации.

На создание подобного центра требуется около 80 миллионов рублей. По предварительным подсчетам, окупить себя он сможет через два-три месяца. Основной его задачей станет прекращение деятельности коммерческих организаций, оказывающих услуги иностранным гражданам.

«Здесь мы предлагаем прозрачную структуру, не заходя на коммерческие площади, создание такого областного учреждения позволит сделать миграционные потоки прозрачными, а трудовую миграцию регулируемой», — подчеркнул начальник главного управления Министерства внутренних дел РФ по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев.

Площадка под такой центр пока не найдена. Алексей Текслер подтвердил, что для региона будет интересна возможность создания Единого миграционного центра.