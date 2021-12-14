В Челябинске за 230 млн рублей построят МФЦ для мигрантов

Здание сдадут к 1 ноября 2022 года

В Челябинске объявили аукцион по поиску подрядчика для строительства многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг на улице Университетская Набережная. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 228,3 млн рублей. Средства на возведение здания направят из бюджета Челябинской области. Заявки от желающих принять участие в аукционе принимают до 22 декабря. На этот же день назначены сами торги.

Двухэтажный многофункциональный центр появится осенью 2022 года севернее существующего здания МФЦ (улица Университетская Набережная, 125), где оказывают в том числе услуги автомобилистам. По данным публичной кадастровой карты, площадь участка под строительство составляет почти 8,5 тыс. кв. м. Разрешенный вид использования земли — государственное управление.





Строительство нужно будет начать в феврале 2022 года. Сдать МФЦ в эксплуатацию планируется в октябре того же года. Согласно проекту, на первом этаже разместят паспортно-визовую службу (9 окон приема для обслуживания до 300 человек в сутки), гардероб для посетителей, зал ожидания с терминалами и детской зоной, комнату матери и ребенка, медцентр по освидетельствованию иностранных граждан и лиц без гражданства, буфет-раздаточную на 24 посадочных места, туалеты.





На втором этаже будут управление по вопросам миграции (20 окон), собственно МФЦ (18 окон), два зала ожидания в очереди на подачу документов (с терминалами и детской зоной), туалеты. Рядом со зданием обустроят парковку на 75 машино-мест. В рамках благоустройства возле МФЦ высадят деревья и кустарника, уложат газон, установят цветники.





Отметим, что рядом находится МФЦ, который в народе прозвали «для автомобилистов». Он открылся в марте 2019 года. Кроме традиционных услуг подобных центров, в этом можно поставить машину на учет или снять с учета, заменить права, получить международное водительское удостоверение. Рядом со зданием имеется площадка для осмотра автомобилей. Кроме того, в МФЦ работает подразделение миграционной службы. Открытие такого центра нужно было для разгрузки Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД на улице Харлова, 20. Там по-прежнему проводятся экзамены и выдаются первые водительские удостоверения.

Этот МФЦ в сентябре 2019 года посещал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Главе региона представляли проект создания Единого миграционного центра, где иностранные граждане смогли бы получить все услуги по оформлению документов. О планах по возведению объекта администрация Челябинска объявляла в сентябре 2020 года. Тогда же сообщалось, что до конца 2020-го будет разработан проект МФЦ. К строительству собирались приступить в 2021 году, но сроки скорректировали.

