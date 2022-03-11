Мэрия Челябинска возьмет на баланс открытый незаконно мост

Путепровод на Шагольской ввели в эксплуатацию без разрешительных документов несколько лет назад

Челябинская транспортная прокурора нашла нарушения закона при вводе в эксплуатацию моста через железнодорожные пути по улице Шагольской. Выяснилось, что отсутствуют разрешительные документы на его ввод, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Арбитражный суд Челябинской области направлено заявление о привлечении юридического лица к административной ответственности по ч. 5 ст. 9.5 КоАП РФ (эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию), в результате рассмотрения которого назначен штраф в размере 500 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

В администрации Челябинска ИА «Первое областное» сообщили, что путепровод в составе транспортной развязки построен в июле 2011 года. 28 марта этого же года было получено заключение ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» о подтверждении принятых проектных решений.

5 сентября 2012 года объект был принят во временное использование. 25 сентября 2017 года управление дорожного хозяйства администрации города заключило муниципальный контракт с ООО «Строительные технологии» на первичную диагностику сооружения после выполнения строительных работ.

«По результатам выполненных работ получен технический отчет, в заключительной части которого общее техническое состояние сооружения признано удовлетворительным и соответствующим требованиям к несущим конструкциям. В 2019 году, уже комитетом дорожного хозяйства, при проведении инвентаризации дорожных объектов города Челябинска в числе прочего был выявлен путепровод по улице Шагольской, не введенный в эксплуатацию соответствующим образом. В связи с чем по данному объекту и его безопасной эксплуатации были приняты следующие решения: ежедневный осмотр, содержание и включение объекта в перечень автомобильных дорог города Челябинска», — говорится в ответе на запрос.

30 декабря 2021 года путепровод включили в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Челябинска.

В настоящее время комитет по управлению имуществом и земельным отношениям проводит работы по технической инвентаризации объекта с последующей передачей документов для государственной регистрации права собственности.

«До 30 апреля текущего года мы ожидаем получение всех правоподтверждающих документов. После чего данный путепровод будет передан в отраслевое подразделение администрации города для осуществления надлежащего содержания и обслуживания», — добавили в пресс-службе администрации Челябинска.

Также мэрия направила обращение в правоохранительные органы с целью установить ответственных за открытие движения по путепроводу без его официального ввода в эксплуатацию в 2011 году.