В 2023 году на юге Челябинской области отремонтируют мост по направлению в Башкирию

Сооружение через реку Большой Кизил построили 45 лет назад

В Челябинской области в 2023 году отремонтируют три моста. Один из них ждет капитальное обновление. Речь идет об искусственном сооружении через реку Большой Кизил, построенном 45 лет назад. О нем и других проектах рассказали в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.



Этот мостовой переход на дороге Магнитогорск — Кизильское — Сибай (Башкортостан) построили 45 лет назад, а последний ремонт проводили в 1998-м.



Техническое состояние моста признали неудовлетворительным. Здесь проведут замену мостового полотна, ремонт балок пролетных строений, ремонт опор, а также сделают устройство лестничных сходов и водоотвода, заменят барьерные и перильные ограждения.



Также в Миндортрансе поделились планами на ремонт еще двух мостов: через реку Аршу на дороге Куса — Нязепетровск и через реку Уфу на дороге Красноуфимск — Арти — Нязепетровск — Верхний Уфалей — Касли. На обоих сооружениях полностью заменят асфальтобетонное покрытие и деформационные швы, а также отремонтируют гидроизоляцию и укрепят конусы.



Напомним, ранее стало известно, что более 240 км дорог отремонтировали в Челябинской области в 2022 году. Объем финансирования составил 4,7 миллиарда рублей.