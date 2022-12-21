Под мостами на Братьев Кашириных в Челябинске сделают спортивные площадки

Также мэрия обустроит пешеходную тропу с набережной к кластеру Svoboda2

Мэрия Челябинска меняет планировку территории под развязкой на улице Братьев Кашириных. Документацию разрабатывают, чтобы сделать там спортивные площадки и общественные пространства. Информация опубликована на официальном сайте администрации. Неиспользуемые участки между опорами достаточно большие, а мосты будут защищать спортсменов и гуляющих горожан от дождя и снега. Также планируется спроектировать пешеходную дорогу с новой набережной Миасса до креативного кластера Svoboda2. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе администрации.

«Разработка данной документации по планировке территории планируется с целью определения границ земельных участков под опорами моста и оставшегося подмостового пространства для дальнейшего благоустройства, в том числе обустройства спортивных площадок и пешеходной дорожки», — прокомментировали в мэрии в ответ на запрос ИА «Первое областное».





В интервью ИА «Первое областное» руководитель Svoboda2 Татьяна Грачева рассказала, что пешеходную тропу с набережной к кластеру мэрия обещала построить в начале лета 2023 года. Она пройдет под развязкой. Спортивные площадки «оживят» пустыри под мостами. Когда там будет освещение и благоустройство, территория перестанет быть пугающей и небезопасной.

«Когда мы начинали проект, нам рекомендовали подождать, когда появится набережная, а вместе с ней пешеходный трафик. Но так мы бы пять лет ничего не делали. Конечно, мы хотим, чтобы набережную продлили до нас. Это всего 300 метров. Можно убрать забор, и вот она, река. Но пока планы застопорились из-за недостроенного конгресс-холла. Мы надеемся, что он не помешает мэрии завершить проект, ведь можно сделать пешеходную часть и в обход этой площадки», — рассказала Татьяна Грачева.

Развязку на улице Братьев Кашириных строили 13 лет. С 2014 года объект был заморожен, работы возобновились только в 2018 году. Окончательно сооружение сдали и пустили в эксплуатацию только в мае 2020 года.