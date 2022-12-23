Московская компания разработает проект расширения улицы Линейной в Челябинске

Подготовить документацию нужно до конца 2024 года

В Челябинске расширят улицу Линейную до микрорайона Чурилово. Перед строительными работами необходимо подготовить проектно-сметную документацию. Ее созданием займется «Инвест Групп» из Москвы. Эту компанию во время аукциона выбрал комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска. Претендентов было шестеро. Москвичи предложили разработать проект за 17,6 млн рублей при начальной сумме в 34,8 млн, следует из информации на портале госзакупок.

«Цель и задачи проектирования — реконструкция автомобильной дороги в соответствии со схемой развития улично-дорожной сети города Челябинска с обеспечением условий безопасности движения транспорта и пешеходов. Разработать проектную документацию на реконструкцию автомобильной дороги с устройством тротуаров, велодорожек, наружного освещения, дождевой канализации, элементов озеленения. Придать улице единый архитектурный облик с применением современных инновационных элементов благоустройства, обустройства»,— отмечается в техническом задании.

Реконструкцию улицы Линейной проведут на участке от проспекта Ленина до улицы Самохина. Сейчас дорога двухполосная. Из-за большого скопления машин там часто возникают пробки, случаются аварии. Расширенная улица будет магистралью третьего класса. Число полос движения и их ширину определят во время проектирования. Ширина тротуара уже известна — не менее трех метров, а велодорожек — не менее двух метров. Проезжая часть будет из асфальтобетона. Вид покрытия тротуаров и велодорожек определит проектировщик. Кроме того, ему предстоит рассчитать существующую и перспективную интенсивность движения, предусмотреть доступность для маломобильных граждан, запланировать высадку новых деревьев взамен снесенных, компенсации убытков собственникам, арендаторам и пользователям объектов инфраструктуры, которые придется перестроить из-за реконструкции дороги.





Улицу Линейную реконструируют на всем протяжении; картинка из технического задания



Добавим, что на прямую линию с губернатором Алексеем Текслером поступала жалоба на перекресток улиц Линейной и 1-й Эльтонской в Чурилово. Жители сообщали, что там часто случаются аварии. Пассажиры вынуждены посреди дороги покидать транспорт, рискуя жизнью. Перекресток, на который пожаловались жители Чурилово, входит в проект по расширению улицы Линейной.



Разработать проект реконструкции улицы Линейной компании «Инвест Групп» нужно будет до 31 декабря 2024 года. Готовую документацию направят на государственную экспертизу и вынесут на публичные слушания. Только после этого объявят поиск подрядчика для ремонта дороги.



ООО «Инвест Групп» работает с июля 2018 года. Компания зарегистрирована в Москве. Основные виды деятельности — инженерные изыскания, инженерно-техническое проектирование, управление проектами строительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций. Владелец и генеральный директор фирмы — Иван Снопов. Чистая прибыль компании в 2021 году составляла 58,8 млн рублей. «Инвест Групп» была участником почти 1140 аукционов. Заключила 125 госконтрактов на 459 млн рублей. В 2021 году компания получала контракты на выполнение проектно-изыскательских работ для будущих ремонтов улиц Игнатия Вандышева и Цвиллинга в Челябинске.