Товары из ДНР и ЛНР разрешили поставлять в Россию через госзакупки

Новые правила действуют с 18 февраля

Правительство России разрешило производителям из Луганской и Донецкой народных республик поставлять товары в Россию через госзакупки. Новое постановление вступило в силу с 18 февраля, сообщает пресс-служба главного контрольного управления Челябинской области.

Согласно документу, товары из ЛНР и ДНР допущены к закупкам на равных условиях с российскими. Также правительство обеспечило признание в России сертификатов о происхождении товаров, которые выдают в ДНР и ЛНР.

Изменения внесли согласно законам 44-ФЗ («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») и 223-ФЗ („О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»). Новые правила коснулись постановлений, ограничивающих допуск медицинских изделий, лекарств, продуктов питания, промтоваров.

Отметим, что правила для заказчиков остались прежними. Для соблюдения минимальной доли закупок также теперь смогут учитывать товары из ЛНР и ДНР.

Для подтверждения страны происхождения продукции участники из ЛНР и ДНР будут предоставлять соответствующие сертификаты. Их будут выдавать уполномоченные органы, которые фактически действуют на территории ДНР и ЛНР.