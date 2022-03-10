В Челябинской области выявили нарушения при госзакупках на 2,8 млрд рублей

Это больше 80% от общего объема проверенных контрактов

Контрольно-счетная палата (КСП) Челябинской области опубликовала результаты проверки в сфере закупок за 2021 год. Всего за 12 месяцев общий объем объявленных госзакупок в регионе составил 73,9 млрд рублей. Контрактов заключено на 54,1 млрд рублей, объем несостоявшихся закупок составил 20,8 млрд рублей.

Эксперты КСП региона проверили 1,2 тыс. контрактов на общую сумму 3,4 млрд рублей. В 701 закупке выявлено 1750 нарушений на 2,8 млрд рублей (81,2% от общего объема).





Больше всего нарушений (408) выявлено при обосновании и определении начальной цены контракта. 257 нарушений — несоблюдение требований к содержанию документации о закупке, 176 случаев — это нарушения условий реализации контракта.





В целях профилактики государственным заказчикам направлены предложения по устранению выявленных недостатков.