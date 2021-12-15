В Челябинске продали недострой компании семьи Юрия Карликанова

Объект за 18,5 млн рублей купила фирма, близкая к Олегу Лакницкому

В Челябинске подвели итоги аукциона по продаже объекта незавершенного строительства, изъятого у ООО ПКО «Челябинск-стройиндустрия» (ПКО «ЧелСи», принадлежит семье вице-спикера Заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова). На улице Дзержинского в Ленинском районе застройщик планировал возвести жилой дом по индивидуальному проекту с магазином на первом этаже. Недостроенный объект купило ООО СЗ «ЧелИнвестСтрой» за 18,5 млн рублей. Начальная цена лота составляла 17,7 млн рублей. В настоящий момент здание площадью 9,5 тыс. кв. м построено на 8%. Информацию сообщает пресс-служба мэрии Челябинска.

В июле текущего года объект уже выставляли на торги, тогда недострой достался ООО СЗ «Стройарсенал» за 40,5 млн рублей. Вскоре победитель отказался от заключения договора, в связи с чем аукцион был объявлен повторно.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало о планах администрации Челябинска реализовать с торгов восемь недостроев. В их числе — объект «Челябинск-стройиндустрии» на улице Дзержинского. У организации было 172 обманутых дольщика.

По данным базы «Контур.Фокус», застройщик находится в процедуре банкротства. В фирме введено внешнее наблюдение. Владелицей является Юлия Александрова, дочь вице-спикера Заксобрания Челябинской области Юрия Карликанова. До 2015 года учредителем числился сам депутат. Конкурсным кредитором в деле о банкротстве является «Челябинвестбанк», сумма требований превышает 600 млн рублей.

Победитель торгов — «ЧелИнвестСтрой» — связан с одним из крупнейших застройщиков региона — «Магнитостроем» Олега Лакницкого. Одним из владельцев компании является его брат Сергей Лакницкий, которому принадлежат 50% доли в уставном капитале, собственник второй доли – Павел Алифанов. Компания была создана прямо перед участием в аукционе — 3 декабря 2021 года.