В Челябинске предложили открыть бильярдную школу для детей

На Южном Урале есть большой потенциал для развития этого вида спорта

В Челябинске предложили открыть бильярдную школу для детей. По словам президента Федерации бильярдного спорта Челябинской области Вадима Ромасенко, на Южном Урале есть большой потенциал для развития бильярда. Соответствующее предложение прозвучало на всероссийских соревнованиях по бильярдному спорту «Кубок губернатора Челябинской области», которые прошли в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе регионального Законодательного собрания.

На соревнованиях Вадим Ромасенко обсудил с министром спорта Челябинской области Максимом Соколовым перспективы открытия в Челябинске бильярдной школы, где занимались бы талантливые дети. Он выразил уверенность в том, что в скором времени регион воспитает новых звезд, которые будут побеждать не только на российских, но и на международных соревнованиях.

Всероссийские соревнования «Кубок губернатора Челябинской области» прошли с 10 до 12 декабря в Челябинске. Участие в турнире приняли 35 человек из пяти российских регионов. Победителем стал мастер спорта из Екатеринбурга Егор Плишкин. Второе место занял чемпион мира по «Свободной пирамиде» челябинец Семен Зайцев. Третье место разделили между собой мастера спорта из Тюмени и Челябинска.

Напомним, в 2019 году Семен Зайцев стал победителем чемпионата мира по бильярдному спорту «Свободная пирамида». Тогда ему было всего 20 лет, тогда как его соперники были гораздо старше.