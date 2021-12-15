В Челябинской области запускают программу реабилитации для переболевших ковидом детей

Пока в ней могут принять участие пациенты, живущие за пределами областного центра

Челябинская областная детская клиническая больница запускает программу реабилитации перенесших ковид детей. Реестр таких пациентов уже формируется. А в ближайшее время Центр здоровья ЧОДКБ начнет индивидуальную работу с юными пациентами, сообщает пресс-служба ЧОДКБ.

Первичное обследование, говорят в клинике, будут проводить ведущие специалисты. Врачи оценят состояние ребенка, его толерантность к физической нагрузке и когнитивные возможности. В случае наличия показаний ребенок будет направлен в отделение реабилитации ЧОДКБ, где пройдет индивидуальную лечебно-восстановительную программу.

«Ковид у детей можно сравнить с глубинной бомбой. Зачастую при спокойной „водной глади“ — отсутствии симптомов — мы наблюдаем тяжелейшие поражения, которые произошли „в толще воды“ — в различных органах ребенка. Стоит отметить, что зачастую последствия ковида начинают проявляться лишь спустя несколько месяцев после заболевания», — подчеркнула главный врач ЧОДКБ Галина Киреева.

Медики также напоминают, что коронавирус поражает разные системы организма. Зачастую у пациентов наблюдаются сбои в работе сердечно-сосудистой системы, печени, почек, мозговой деятельности и других органов.

«Пандемия страшна для детей не смертностью, а нарастанием бремени болезни. Все дети, перенесшие COVID-19, безусловно, даже в легкой и бессимптомной формах, нуждаются в реабилитации, для чего им нужна углубленная диспансеризация и межведомственное взаимодействие», — заявила ранее председатель исполнительного комитета Союза педиатров России, доктор медицинских наук, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.

Принять участие в программе смогут юные жители городов и поселков Челябинской области, за исключением жителей областного центра. Проект реабилитации юных пациентов реализуется совместно с Южно-Уральским государственным медицинским университетом.