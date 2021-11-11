В Челябинске повторно обсуждают проект развлекательного центра рядом с «Белым рынком»

Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2022 году

Инженерно-строительная компания «Выбор» инициировала проведение публичных слушаний о предоставлении разрешения на строительство многопрофильного развлекательного центра на улице Тернопольской рядом с «Белым рынком». Обсуждение проекта проходит 11 ноября, следует из распоряжения, опубликованного на сайте администрации Челябинска. Экспозиция демонстрационных материалов была открыта в Доме архитектора ранее — 8 ноября.

Двухэтажный развлекательный центр планируется разместить неподалеку от перекрестка улиц Тернопольской и Витебской, рядом с проходной и одним из производственных корпусов радиозавода «Полет». Напомним, в апреле этого года мэрия отказалась предоставить разрешение на строительство здания. В компании «Весна», которая намерена возвести объект, поясняли ИА «Первое областное», что решение было принято по формальным основаниям — в градостроительной документации не были определены линии застройки территории.





Согласно проекту, площадь развлекательного центра возле «Белого рынка» составит 517 кв. м. Половину помещений займут торговые залы, а на 290 кв. м разместится ресторан. Основным видом деятельности объекта будет проведение развлекательных мероприятий. Застройщик должен будет провести озеленение 99 кв. м прилегающей территории. Строить здание собираются в течение года. Открытие запланировано на 2022 год.

«На первом этаже могут расположиться картинная галерея, выставочный зал, лавки, магазины, помещения для креативного досуга. На втором этаже — паб или ресторан. Территория под застройку в собственности, эта земля не принадлежит ЧРЗ „Полет“. Процесс согласования и получения разрешительной документации сложный, поскольку объект граничит с территорией „Полета“. Объект будет построен строго в рамках земельного участка», — отметила ИА «Первое областное» руководитель девелоперской компании «Весна» Екатерина Цветкова.

Генеральным директором компании-проектировщика «Выбор» является Олег Гиниатулин. Владеет компанией Мария Мордовцева, дочь Виталия Мордовцева, давнего бизнес-партнера депутата Госдумы РФ Олега Колесникова. Мордовцев был одним из собственников ООО «Уральская мясная компания», которое входило в холдинг Колесникова «Здоровая ферма». По некоторым данным, Олег Колесников является основным инвестором строительства «Белого рынка».